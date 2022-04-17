Стало відомо, що пообіцяли Меган та Гаррі королеві Єлизаветі II на таємній зустрічі

Герцог та герцогиня Сассекські зараз перебувають у Європі. Вони прилетіли з Америки до Нідерландів на відкриття Invictus Games у Нідерландах.

Церемонія відкриття "Ігор непереможених" відбулася вчора увечері, 16 квітня. Меган і Гаррі виступили на церемонії і промовили кожен по промові. Згадували і про Україну, і про її героїчних воїнів. З вуст Меган Маркл навіть пролунала культова фраза "Слава Україні".

Раніше ми розповідали, що перед іграми пара навідалася до Віндзора, де живе королева Єлизавета II, де у них відбулася зустріч із королевою та принцом Чарльзом. Зустріч була секретною і жодних подробиць не розголошували. Проте деякі деталі цієї зустрічі все ж таки просочилися в пресу.

Меган та Гаррі / Associated Press

Видання Mirror пише, що Меган і Гаррі сказали королеві Єлизаветі II, що вона побачить своїх правнуків Арчі та Лілібет у найближчому майбутньому. Ймовірно, йдеться про можливий візит пари до Великої Британії разом із дітьми у червні на святкування платинового ювілею монархині. Нагадаємо, донька пари – Лілібет – народилася у червні 2021 року, якраз у червні їй виповниться рік, і, можливо, візит Гаррі та Меган до Британії можна буде поєднати з церемонією хрещення, адже дівчинка ще не охрещена. Раніше в ЗМІ писали, що Сассекси хочуть, щоб Лілі була охрещена в тій самій каплиці, що і їхній син Арчі.

В останні місяці у королеви Єлизавети II було безліч проблем зі здоров'ям, через це вона скасувала всі можливі публічні заходи, зробивши виняток лише для служби пам'яті на честь свого чоловіка принца Філіпа минулого місяця. Не з'явиться монархиня і на великодній службі сьогодні. Так що Гаррі та Меган варто серйозно подумати про приїзд до Великої Британії, щоб, як мінімум, виконати свою обіцянку перед королевою.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Святкування 70-річчя на троні королеви Єлизавети II відбудеться по всій Британії у спеціальні святкові вихідні від 2 по 5 червня. Члени королівської сім'ї зберуться на щорічному заході Trooping the Colour, а також на спеціальних зборах у соборі Святого Павла.

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