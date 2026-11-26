Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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Передбачуване проникнення до будинку сталося в понеділок, 23 листопада, в маєтку Анмер-Голл, розташованому на території приватного маєтку короля Чарльза в Норфолку. Поліцію було викликано незадовго до 18:00 за місцевим часом після отримання повідомлень про підозрілу активність.

У пресрелізі, отриманому виданням People, поліція Норфолка підтвердила, що 34-річний Мірген Доку і 32-річний Арілен Ндочі постали перед магістратським судом Норвіча в середу, 25 листопада, після того, як були заарештовані і звинувачені в проникненні в житло з метою територію з метою крадіжки та незаконне проникнення на територію, що охороняється.

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Маєток Анмер-голл / © Getty Images

Як повідомляє ВВС, третій підозрюваний поки не затриманий.

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Як повідомляють британські газети The Guardian і The Times, обидва громадяни Албанії постали перед магістратським судом у Норвічі в середу, де їх звинуватили в проникненні до вбиральні будинку шляхом через водостічні труби.

Їх звинувачують у крадіжці шести пар запонок — одна пара описується як «запонки герцога Единбурзького» — і годинника, вартість якого невідома, повідомили газети.

Прокурори також стверджують, що пошкодження віконної рами було спричинене зломом на поверсі будівлі, де знаходилася роздягальня.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Управитель маєтком Сандрінгем також помітив двох чоловіків, які тікають у лісисту місцевість під час патрулювання з використанням тепловізора.

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