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Стало відомо, що вкрали з будинку принцеси Кейт і принца Вільяма під час пограбування
Двоє чоловіків, звинувачених у зломі заміського будинку принца Вільяма та Кейт Міддлтон, імовірно вкрали запонки та годинники, проникнувши всередину через водостічні труби.
Передбачуване проникнення до будинку сталося в понеділок, 23 листопада, в маєтку Анмер-Голл, розташованому на території приватного маєтку короля Чарльза в Норфолку. Поліцію було викликано незадовго до 18:00 за місцевим часом після отримання повідомлень про підозрілу активність.
У пресрелізі, отриманому виданням People, поліція Норфолка підтвердила, що 34-річний Мірген Доку і 32-річний Арілен Ндочі постали перед магістратським судом Норвіча в середу, 25 листопада, після того, як були заарештовані і звинувачені в проникненні в житло з метою територію з метою крадіжки та незаконне проникнення на територію, що охороняється.
Як повідомляє ВВС, третій підозрюваний поки не затриманий.
Як повідомляють британські газети The Guardian і The Times, обидва громадяни Албанії постали перед магістратським судом у Норвічі в середу, де їх звинуватили в проникненні до вбиральні будинку шляхом через водостічні труби.
Їх звинувачують у крадіжці шести пар запонок — одна пара описується як «запонки герцога Единбурзького» — і годинника, вартість якого невідома, повідомили газети.
Прокурори також стверджують, що пошкодження віконної рами було спричинене зломом на поверсі будівлі, де знаходилася роздягальня.
Управитель маєтком Сандрінгем також помітив двох чоловіків, які тікають у лісисту місцевість під час патрулювання з використанням тепловізора.