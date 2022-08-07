Стало відомо, скільки заробляла Меган Маркл до весілля з принцом Гаррі

Меган Маркл дуже досягла успіху в бізнесі після того, як вийшла заміж за принца Гаррі 2018 року. Чистий капітал герцогині Сассекської після весілля виріс на десятки мільйонів, але більшу частину цих грошей герцогиня вклала в їхній особняк у Каліфорнії, де мешкає родина.
2020 року Меган і Гаррі пішли з королівської сім'ї, склавши всі повноваження. Поїхавши з Великої Британії пара заявила, що прагнула "виробити нову прогресивну роль" та працювати над тим, щоб стати "фінансово незалежними".
Ми розповідали, що принц Чарльз більше не фінансує пару. Вони мають кілька шляхів фінансування, і крім особистих накопичень принца Гаррі його дружина Меган також зробила свій внесок у їхнє особисте багатство.
Як пише Express, до заміжжя з принцом Гаррі статки Меган Маркл оцінювали в 5 мільйонів доларів (4,4 мільйона фунтів стерлінгів), і з того часу її статки тільки зростали. Згідно з Celebrity Net Worth, Меган і Гаррі тепер мають сукупний власний капітал у 60 мільйонів доларів (49 мільйонів фунтів стерлінгів).
Коли вона працювала в серіалі "Форс-мажори", який приніс Меган популярність, то заробляла близько 50 000 доларів (41 000 фунтів стерлінгів) за серію, а її потенційний дохід становив 4 мільйона доларів (3,3 мільйона фунтів стерлінгів) за весь час її участі. в проєкті. Працювала в серіалі Меган протягом семи років. І покинула його напередодні заручин із британським принцом.
Після виходу з королівської родини пара зосередилася на тому, щоб використати свій статус та почати заробляти у Голлівуді. Також принц Гаррі отримав значну спадщину у розмірі 10 мільйонів доларів (8 мільйонів фунтів стерлінгів) від своєї покійної мами, принцеси Діани, яку він і Меган значною мірою покладалися, коли вони вперше фінансово відокремилися від королівської родини. Принц привселюдно говорив в інтерв'ю, що саме ці гроші допомогли їм розпочати нове життя в Америці.
Допомагають заробляти парі угоди з Netflix, яка може складати 112 мільйонів доларів і зі Spotify, для цієї платформи Сассекські створюють контент. Сума цієї угоди оцінюється у 18 мільйонів фунтів стерлінгів. Але, зізнатися відверто, на жодній із платформ поки що не було якогось вагомого контенту з боку Меган і Гаррі. Також принц Гаррі взяв на себе роль головного фахівця з впливу BetterUp, стартапу, який навчає людей піклуватися про психічне здоров'я, а його зарплата може становити близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів.
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