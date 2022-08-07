Стало відомо, скільки заробляла Меган Маркл до весілля з принцом Гаррі

Меган Маркл дуже досягла успіху в бізнесі після того, як вийшла заміж за принца Гаррі 2018 року. Чистий капітал герцогині Сассекської після весілля виріс на десятки мільйонів, але більшу частину цих грошей герцогиня вклала в їхній особняк у Каліфорнії, де мешкає родина.

2020 року Меган і Гаррі пішли з королівської сім'ї, склавши всі повноваження. Поїхавши з Великої Британії пара заявила, що прагнула "виробити нову прогресивну роль" та працювати над тим, щоб стати "фінансово незалежними".

Принц Чарльз, герцогиня Корнуольська Камілла та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Ми розповідали, що принц Чарльз більше не фінансує пару. Вони мають кілька шляхів фінансування, і крім особистих накопичень принца Гаррі його дружина Меган також зробила свій внесок у їхнє особисте багатство.

Як пише Express, до заміжжя з принцом Гаррі статки Меган Маркл оцінювали в 5 мільйонів доларів (4,4 мільйона фунтів стерлінгів), і з того часу її статки тільки зростали. Згідно з Celebrity Net Worth, Меган і Гаррі тепер мають сукупний власний капітал у 60 мільйонів доларів (49 мільйонів фунтів стерлінгів).

Коли вона працювала в серіалі "Форс-мажори", який приніс Меган популярність, то заробляла близько 50 000 доларів (41 000 фунтів стерлінгів) за серію, а її потенційний дохід становив 4 мільйона доларів (3,3 мільйона фунтів стерлінгів) за весь час її участі. в проєкті. Працювала в серіалі Меган протягом семи років. І покинула його напередодні заручин із британським принцом.

Меган Маркл на зніманнях "Форс-мажорів" / Фото: Getty Images

Після виходу з королівської родини пара зосередилася на тому, щоб використати свій статус та почати заробляти у Голлівуді. Також принц Гаррі отримав значну спадщину у розмірі 10 мільйонів доларів (8 мільйонів фунтів стерлінгів) від своєї покійної мами, принцеси Діани, яку він і Меган значною мірою покладалися, коли вони вперше фінансово відокремилися від королівської родини. Принц привселюдно говорив в інтерв'ю, що саме ці гроші допомогли їм розпочати нове життя в Америці.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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Допомагають заробляти парі угоди з Netflix, яка може складати 112 мільйонів доларів і зі Spotify, для цієї платформи Сассекські створюють контент. Сума цієї угоди оцінюється у 18 мільйонів фунтів стерлінгів. Але, зізнатися відверто, на жодній із платформ поки що не було якогось вагомого контенту з боку Меган і Гаррі. Також принц Гаррі взяв на себе роль головного фахівця з впливу BetterUp, стартапу, який навчає людей піклуватися про психічне здоров'я, а його зарплата може становити близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

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