Стало відомо, як принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці назвали свою дочку

Пара вибрала для дочки ім'я італійського походження.

18 вересня у королеви Єлизавети II народився дванадцятий правнук. Сьогодні, 1 жовтня, сім'я нарешті розкрила ім'я дитини — дівчинку назвали Сієнною Елізабет.

Новина про ім'я з'явилася на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram. Повідомлення супроводжувалося милим відбитком ніг малечі.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці назвали свою дочку Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. Пара сказала: "У нас все добре, і Вольфі — найкращий старший брат Сієнни".

Також зворушливий пост написав чоловік принцеси Беатріс Едоардо у своїй соціальній мережі.

"Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. Наше спільне життя тільки почалася, і мені не терпиться побачити все те дивовижне, що на нас чекає. Я відчуваю величезну любов і вдячність до моєї чудової дружини, маленької Сієнні і Вольфі (дитини від попередніх стосунків — ред.). ці дні я ніколи не хочу забувати. Цього тижня один друг сказав мені найсолодше висловлювання... що з кожною дитиною у тебе росте абсолютно нове серце. Величезне дякую акушерці і чудовій команді лікарні Челсі і Вестмінстера", — написав новоспечений батько малечі.

Нагадаємо, що від моменту народження дівчинки в Мережі було кілька варіантів того, як її назвуть. Серед фаворитів букмекерів були такі імена: Олессандра, Флоренс, Вікторія, Єлизавета, Матильда, Франческа і Марія. Однак, як бачимо, друге ім'я дівчинки — вгадали. Ймовірно, воно стало даниною поваги її прабабусі королеві Єлизаветі II. Також відзначимо, що ім'я Сієнна має італійське походження і, ймовірно, було вибрано через італійське кореня чоловіка принцеси.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі-Моцці / Associated Press

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