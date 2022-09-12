Стало відомо, яким було одне з останніх бажань королеви Єлизавети ІІ

Принцеса Анна супроводжувала похоронний кортеж із королевою Єлизаветою II на першому етапі зворотного шляху монархині до Лондона. Саме королівська принцеса їхала слідом за катафалком від Балморала до Единбурга і супроводжуватиме труну з тілом Єлизавети II на рейсі до столиці Великої Британії завтра.

Багато хто запитує, чому саме принцеса Анна? Відповідь проста - тому що так побажала сама королева Єлизавета II.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

72-річна принцеса їхала у королівському Bentley разом зі своїм чоловіком, віцеадміралом сером Тімоті Лоуренсом.

В організації похорону королеви нічого не було залишено на волю випадку, а це означає, що Її Величність, ймовірно, особисто попросила, щоб її донька супроводжувала труну до палацу Голіруд, пише Daily Mail. А після прибуття тіла королеви до Лондона вона буде доставлена до Букінгемського палацу.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Багато хто вважає Анну найпрацьовитішим членом королівської сім'ї, яка відвідує більше заходів за рік, ніж решта роялс, а також є довіреною особою свого брата, короля Чарльза III.

Похорон королеви відбудеться у понеділок, 19 вересня, у Вестмінстерському абатстві об 11:00 (о 13:00 за Києвом).

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

А сьогодні труна з королевою прямує до собору Святого Джайлса в Единбурзі, а четверо дітей Єлизавети супроводжують труну матері в подорожі шотландською столицею, оточеною сотнями тисяч скорботних.

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