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Стало відомо, який коктейль пила принцеса Кейт на вечірці у Норфолку

Автор
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Стало відомо, який коктейль пила принцеса Кейт на вечірці у Норфолку

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Тепер його захочуть спробувати усі прихильниці принцеси Уельської.

Нещодавно ми розповідали, як Кейт Міддлтон таємно повеселилася на вечірці без принца Вільяма. Принцеса Уельська здійснила несподівану поїздку на музичний фестиваль у Гоутоні у вихідні.

24-годинний безперервний музичний захід зібрав близько 12 000 людей і проводиться в маєтку Гоутон Голл площею 1000 акрів, який належить сусідам Кейт з Норфолка, Девіду і Роуз, маркізы і маркізу Чолмонделей.

За даними видання Daily Mail, принцеса Уельська вечеряла в будинку пари, коли інший гість запропонував відвідати фестиваль, який проходив із п'ятниці до неділі.

"Кетрін нервувала через цю ідею, але після довгих обговорень зі своїми офіцерами охорони вона поїхала", — пише видання.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Тепер стало відомо, яким коктейлем насолоджувалась принцеса на заході. Кажуть, Кейт була у піднесеному настрої, замовляла гостру Маргариту, їла аффогато (десерт на основі кави) та привітно розмовляла з іншими членами своєї компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що їсть на сніданок принцеса Уельська.

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Дата публікації
Перегляди
860
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