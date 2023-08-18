Стало відомо, який коктейль пила принцеса Кейт на вечірці у Норфолку

Тепер його захочуть спробувати усі прихильниці принцеси Уельської.

Нещодавно ми розповідали, як Кейт Міддлтон таємно повеселилася на вечірці без принца Вільяма. Принцеса Уельська здійснила несподівану поїздку на музичний фестиваль у Гоутоні у вихідні.

24-годинний безперервний музичний захід зібрав близько 12 000 людей і проводиться в маєтку Гоутон Голл площею 1000 акрів, який належить сусідам Кейт з Норфолка, Девіду і Роуз, маркізы і маркізу Чолмонделей.

За даними видання Daily Mail, принцеса Уельська вечеряла в будинку пари, коли інший гість запропонував відвідати фестиваль, який проходив із п'ятниці до неділі.

"Кетрін нервувала через цю ідею, але після довгих обговорень зі своїми офіцерами охорони вона поїхала", — пише видання.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Тепер стало відомо, яким коктейлем насолоджувалась принцеса на заході. Кажуть, Кейт була у піднесеному настрої, замовляла гостру Маргариту, їла аффогато (десерт на основі кави) та привітно розмовляла з іншими членами своєї компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що їсть на сніданок принцеса Уельська.

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