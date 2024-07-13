Стало відомо, який захід принцеса Уельська Кейт відвідає завтра

Кенсінгтонський палац підтвердив, що Кетрін відвідає Вімблдон.

Принцеса Уельська Кетрін відвідає завтра, 14 липня, чоловічий фінал Вімблдонського тенісного турніру та вручить трофеї переможцям. Про це повідомив Кенсінгтонський палац.

"Принцеса Уельська, покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, відвідає фінал Вімблдонського турніру у чоловічому одиночному розряді в неділю, 14 липня", — написав Кенсінгтонський палац.

А сьогодні на жіночому фіналі замість Кейт нагороду вручить голова правління Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету Деббі Джеванс.

Нагадаємо, Кетрін є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету з 2016 року. Вона щорічно вручає трофеї на Центральному корті.

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