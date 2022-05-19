Стало відомо, за скільки продали розкішну сукню-вишиванку Джамали

Отримані кошти передадуть українській армії.

Сукню-вишиванку Джамали від української дизайнерки Юлії Магдич, в якій вона відкривала "Євробачення" у 2017 році, продали на аукціоні Europop for Ukraine. За вбрання заплатили 5,639 євро (173 тисяч грн). Кошти передадуть до фонду Yellow-Blue Foundation, благодійної організації, яка підтримує ЗСУ та українців, які постраждали від війни.

Джамала/Пресслужба

"Це більше, ніж просто сукня, пов'язана з моєю особистою історією на "Євробаченні". Я б сказала, що це шедевр, у якому зійшлись багаторічні традиції та українська історія. Це цінний спогад, і я сподіваюся, що завдяки йому під час аукціону ми можемо зібрати вдосталь коштів на допомогу українцям", - сказала співачка.

Джамала/Пресслужба

Джамала/Пресслужба

Джамала/Пресслужба

Джамала/Пресслужба

Загалом організатори міжнародної платформи Catawiki зібрали 276 тисяч грн на допомогу українській армії.

Нагадаємо, на аукціоні були представлені модні образи, які стали відображенням духу "Євробачення". З 1956 року цінності музичного конкурсу об'єднують глядачів по всьому світу завдяки яскравим виступам, культурним історіям та грандіозному шоу.

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