Стан здоров’я норвезької кронпринцеси Метте-Маріт погіршився
Стан здоров’я кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт погіршився, і вона не візьме участі у майбутньому державному візиті.
Дружина кронпринца Гокона страждає на хронічний легеневий фіброз і не брала участі в жодних публічних заходах від 28 січня, і також не візьме участі в державному візиті представників Бельгії до Норвегії наступного тижня.
«Стан здоров’я спадкоємної принцеси погіршився, тому наразі вона не включена до програми державного візиту», — повідомила норвезькому телеканалу NRK Гурі Варпе, керівниця відділу комунікацій Норвезького королівського палацу.
Спадковий принц Гокон відвідає більшість заходів самостійно.
Нагадаємо, у кронпринцеси Метте-Марит 2018 року було діагностовано хронічний легеневий фіброз — захворювання легень, при якому легенева тканина рубцюється, що ускладнює функціонування легень. Стан може погіршуватися з часом, і відомих ліків від нього немає. Нещодавно королівський палац Норвегії заявляв, що розглядається варіант пересадки легень кронпринцесі Метте-Маріт.
Нагадаємо, днями Метте-Маріт дала публічне інтерв’ю, в якому розповіла все про свої стосунки з Джеффрі Епштейном.