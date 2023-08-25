Стане не лише королем: принц Джордж успадкує ще сім титулів

Наразі принц Джордж відомий як перший син принца та принцеси Уельських і старший онук короля Чарльза III. Зараз Джорджу десять років, але колись він носитиме титул, який належав його дідові Чарльзу і зараз належить його батькові Вільяму. Це титул принца Уельського.

Принц Джордж Уельський у ролі пажа на коронації короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Коли принц Вільям стане королем після смерті або зречення Чарльза, його старший син – принц Джордж – стане 28-м принцом Уельським. Крім цього, Джордж успадкує також титули герцога Корнуольського, герцога Ротсейського, графа Карріка, графа Честерського, барона Ренфру, лорда островів, а також принца і великого стюарда Шотландії. А ще одного дня Джордж успадкує герцогство Корнуолл, яке зараз належить його батькові Вільяму.

Принц Джордж і принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям є 27 володарем титулу принца Уельського. Найзнаменитішими принцами Уельськими були король Чарльз III і король Едуард VIII (дядько королеви Єлизавети II). Чарльз утримував рекорд, перебуваючи на своїй посаді найдовше: він отримав цей титул 1958 року і носив його до 8 вересня 2022 року (дня смерті своєї матері королеви Єлизавети II).

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після смерті принцеси Анни дочка Кейт і Вільяма – принцеса Шарлотта – може успадкувати титул королівської принцеси.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж / Фото: Associated Press

Читайте також: