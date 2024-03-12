Старовинна брошка у формі серця: королева Камілла одягла на захід цікаву прикрасу

Учора королева Камілла викликала фурор своїм гарним образом на службі на честь Дня Співдружності, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Крім того, що Її Величність була в досить яскравому блакитному пальті від Bruce Oldfield, яке доповнила капелюхом зі страусиним пір'ям від бренду Philip Treacy, ми звернули увагу на розкішну брошку Камілли.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Дружина короля Чарльза носила цього дня брошку у формі серця з аквамаринами та діамантами та кулон у формі серця. Ця прикраса належала королеві Єлизаветі II, як і багато інших брошок, які сьогодні носить Камілла. Але першою власницею брошки була королева Олександра Данська, дружина короля Едуарда VII. На публіці ця брошка давно не з'являлася. Ймовірно, королева Камілла обрала її тому, що прикраса добре пасувала до її пальта.

Брошка королеви Камілли / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого року на службі до Дня Співдружності королева Камілла з'явилася в брошці королеви Марії із сапфірами та діамантами, яка дивовижно пасувала до її образу і, до того ж, була однією з найулюбленіших брошок королеви Єлизавети II.

Королева Камілла на службі до Дня Співдружності 2023 року / Фото: Associated Press

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