Старовинні мечі королеви Єлизавети II вилучили з виставки в Росії через вторгнення до України

Старовинні мечі королеви Єлизавети II вилучили з виставки в Росії через вторгнення до України

Історична зброя мала бути представлена на виставці в Кремлі.

Виставка мала бути спонсорована російським олігархом Алішером Усмановим, який нещодавно потрапив під міжнародні санкції.

Зброя XVII століття, зокрема і меч, що ймовірно належав королю Карлу I, мала бути представлена на виставці "Дуель: від суду боєм до благородного злочину" в Музеях Кремля в Москві від 4 березня до 16 червня 2022 року.

Тим не менш, фонд Royal Collection Trust, який дбає про тисячі історичних артефактів та творів мистецтва від імені королівської сім'ї, підтвердив виданню People, що позичка предметів наразі припинена.

"Рішення відкласти передачу трьох мечів із Королівської колекції Музеям Кремля в Москві було ухвалено в середині лютого", — повідомив представник Королівської колекції.

Рішення Королівської колекції та інших музеїв Європи також призвело до перенесення самої виставки, яку спонсорує російський олігарх Алішер Усманов, який нещодавно потрапив під міжнародні санкції через російське вторгнення в Україну.

Алішер Усманов / Getty Images

У заяві, розміщеній на сайті Музеїв Московського Кремля, йдеться, що європейські колекції були змушені відкликати свої експонати "через геополітичну ситуацію".

"Нині Музеї Московського Кремля працюють над тим, щоб виставка відбулася без європейської участі, і висловлюють щиру подяку музейній спільноті Росії за допомогу у обставинах, що склалися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня Комітет з надзвичайних ситуацій подякував 95-річній монархині за пожертвування на заклик допомагати Україні, написавши твітері: "Дуже вдячні Її Величності Королеві за те, що вона продовжує підтримувати Комітет з надзвичайних ситуацій і робить щедру пожертву на адресу Гуманітарного звернення".

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