Старша онука Джо Байдена вийшла заміж: розглядаємо весільні фото Наомі Байден та Пітера Ніла

Весілля відбулося 19 листопада, напередодні святкування 80-річчя Джо Байдена, президент святкує ювілей сьогодні.

Весілля онучки Джо Байдена Наомі та Пітера Ніла / Фото: Associated Press

Старша онука президента США — Наомі — вийшла заміж за юриста Пітера Ніла, з яким була заручена від вересня 2021 року. Весілля зіграли на південному лужку Білого дому. Церемонія відбулася у присутності близько 250 гостей.

"Було радісно спостерігати за тим, як Наомі росте, дізнається, хто вона така, і створює для себе таке неймовірне життя", — сказали президент і перша леді. "Тепер ми сповнені гордості за те, що вона обрала Пітера своїм чоловіком, і для нас велика честь вітати його в нашій родині. Ми бажаємо їм днів, сповнених сміху та кохання, яких з кожним роком стає все більше", — сказали у своїх промовах Джо і Джилл, пише Vogue.

Весілля онучки Джо Байдена Наомі та Пітера Ніла / Фото: Associated Press

До вівтаря Наомі йшла у гарній сукні з мережива від Ralph Lauren. Вбрання було натхненне весільною сукнею княгині Монако Грейс Келлі. Закрита сукня відтінку слонової кістки була з довгими рукавами і доповнювалася довгою фатою.

Весілля онучки Джо Байдена Наомі та Пітера Ніла / Фото: Associated Press

Наомі — дочка молодшого сина президента Гантера та його колишньої дружини Кетлін Буле, а також співробітниця юридичної фірми округу Колумбія Arnold & Porter. Батьки нареченої познайомилися під час роботи в єзуїтському добровольчому корпусі в Портленді, штат Орегон, і Наомі була названа на честь дочки президента Байдена, яка загинула у віці одного року в автокатастрофі 1972 року разом зі своєю матір'ю і першою дружиною Байдена — Нейлією.

Весілля онучки Джо Байдена Наомі та Пітера Ніла / Фото: Associated Press

Джилл Байден опублікувала на своїй сторінці в Instagram весільне фото молодят і написала: "Вітаємо Наомі та Пітера! Ми любимо тебе".

Читайте також: