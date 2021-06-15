Старший онук королеви Єлизавети розлучився з дружиною

Букінгемський палац поки що не давав нових коментарів про розлучення пари.

Старший онук королеви Єлизавети Пітер Філіпс і його дружина Отем розійшлися. Оголосила пара про своє розлучення ще в лютому 2020 року, а тепер, після врегулювання всіх фінансових аспектів, нарешті завершили шлюборозлучний процес, повідомляє видання People.

Пітер Філіпс і його дружина Отем / Getty Images

"Містер Пітер Філіпс і місіс Отем Філліпс раді повідомити, що фінансові аспекти їхнього розлучення були врегульовані за допомогою угоди, умови якої були схвалені і постановлені сьогодні Високим судом. Хоча це сумний день для Пітера і Отем, вони як і раніше ставлять благополуччя і виховання своїх чудових дочок Савани і Айла на перше місце. І Пітер, і Отем задоволені тим, що мирно врегулювали питання з дітьми, турбота про яких стояла на на першому місці їхніх думок і рішень. Сім'я звикає до нового розділу їхнього життя", — сказано в офіційній заяві пари.

Нагадаємо, що син принцеси Анни Пітер і Отем познайомилися 2003 року під час Гран-прі в Монреалі. Через кілька років вони оголосили про заручини, а потім обвінчалася у Віндзорському замку 17 травня 2008 року. У пари двоє дітей — 10-річна Саванна і 9-річна Айла.

Від кінця 2019 року Пітер і Отем мешкають окремо. Ініціатором розлучення виступила Отем, заявивши, що "нещасна в шлюбі" і хоче переїхати на батьківщину до Канади.

Пітер Філіпс, його дружина Отем і королева Єлизавета II / Associated Press

Поки розлучення пари Букінгемський палац не прокоментував, але в минулому році заява була такою:

"Минулого року, після того як Її Величність і члени обох сімей були проінформовані, Пітер і Отем спільно домовилися розлучитися. Вони прийшли до висновку, що це буде найкращий курс дій для їхніх двох дітей і тривалої дружби. Рішення про розлучення і спільне виховання дітей було прийнято після багатьох місяців дискусій і, хоча воно і сумне, є полюбовним. Головним пріоритетом пари є благополуччя їхніх дітей — дочок Савани і Айли", — йдеться в заяві.

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Весілля Пітера Філліпса і Отем Келлі (9 фото)

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