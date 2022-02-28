Стася Ровінська — дочка Сніжани Єгорової — публічно послала матір слідом за російським кораблем

Телеведуча каналу "1+1" та дочка Сніжани Єгорової та Семена Горова – Стася Ровінська – послала власну матір слідом за російським кораблем.

Телеведуча каналу "1+1" та дочка Сніжани Єгорової та Семена Горова – Стася Ровінська – послала власну матір слідом за російським кораблем.

Ровінська опублікувала на своїй сторінці у Facebook частину листування з матір'ю та скріншот, а також закликала своїх підписників поскаржитися на обліковий запис Сніжани Єгорової для того, щоб заблокувати його.

"Я довго трималася ... показувати особисте листування не буду, можуть читати діти. Витратьте будь ласка хвилинку, поскаржтесь на ютуб канал цієї гидоти! Тому що вона думає, що офігенний лідер думок! Ненавиджу. А внизу в коментарі додала "Іди нах*й. Твоя дочка Стася".

Підписники підтримали дівчину за сміливість. Нагадаємо, раніше Сніжана Єгорова заявляла, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" і виступає за "російський світ".

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