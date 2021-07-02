Статуя принцеси Діани: знайдено фото, яким надихався скульптор

Вчора, 1 липня, в день 60-річного ювілею принцеси Діани в затонулому саду Кенсінгтонського палацу відкрили статую принцеси Уельської.

Вся увага братам

Принци Вільям і Гаррі / Associated Press

Головними гостями заходу були, звичайно ж, сини принцеси Діани — принци Вільям і Гаррі. Останніми роками стосунки між братами складаються не найкращим чином, але вчора принци трималися разом, адже представляли спадщину своєї матері Діани, яка загинула в автомобільній аварії в Парижі 1997 року. Передбачалося, що принц Вільям і принц Гаррі окремо скажуть промови, проте зійшлися на тому, що промова була складена спільна. В ній йшлося:

Принци Вільям і Гаррі / Associated Press

"Сьогодні, в день, коли нашій матері виповнилося б 60 років, ми згадуємо її любов, силу і характер — якості, які зробили її творчою силою у всьому світі, яка змінила на краще незліченну кількість життів.

Кожного дня ми хочемо, щоб вона все ще була поруч, і сподіваємося, що цей пам'ятник назавжди стане символом її життя і спадщини.

Дякуємо Єну Ренк-Бродлі, Піпу Моррісону і їхнім команди за видатну роботу, друзів і меценатів, які допомогли проєкту втілитися, і всіх тих людей у всьому світі, завдяки яким пам'ять про нашу матір живе ", пише Hello!.

Затонулий сад

Статую принцеси встановили в Затонулому саду на території Кенсінгтонського парку. Формально Затонулим називається традиційний англійський сад, який отримав свою назву через те, що розташований на фут нижче рівня землі навколо нього. Затонулі сади - ідеальні, якщо вам потрібно утримати воду в певній зоні або направити її в іншу, нижчу територію.

Статуя принцеси Діани в Затонулому саду / Associated Press

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Затонулий сад був створений 1908 року Едуардом VII на території палацових садів, раніше зайнятих сараями і оранжереями. Він був створений за зразком саду біля ставка в палаці Гемптон-Корт і відбивав формальний едвардіанський стиль садівництва з використанням природних матеріалів, трав'янистих насаджень на терасах і водних об'єктів. Згодом насадження та інші елементи м'якого ландшафту поступово еволюціонували і змінилися. В саду є тераси з галявинами, брукованими і декоративними квітковими клумбами, що оточують центральний декоративний ставок. 2017 року сад був повністю засаджений білими квітами. Надихалися білими сукнями принцеси Діани і знаменитими фотографіями, які зробив для Діани Маріо Тестіно. Сад продовжує дотримуватися цього стилю пастельних тонів і до сьогодні, яким захоплюються відвідувачі.

Маріо Тестіно і принцеса Діана на його фотографіях / Getty Images

Принцеса Уельська, яка жила в Кенсінгтонському палаці (сьогодні це резиденція її старшого сина Вільяма і його дружини герцогині Кетрін ), дуже любила цей сад, часто приходила сюди, щоб подумати і побути в тиші. Напередодні відкриття статуї сад трохи перепланували, там були висаджені понад чотири тисячі нових рослин, зокрема і незабудки і запашний горошок — улюблені квіти принцеси Діани.

Статуя

Автором виступив скульптор Єн Ренк-Бродлі. Працюючи над пам'ятником, вилитим в бронзі, він брав за основу образ принцеси Діани з різдвяної листівки 1993 року, де Діана зображена з синами в Кенсінгтонському палаці. На Діані блуза з коміром-стійкою і спідниця-олівець з широким поясом на талії.

Статуя принцеси Діани / Getty Images

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Саме в такому одязі принцеса фотографувалася для листівки разом з синами. Дивіться фото тут. Скульптор зобразив Діану з двома хлопчиками і дівчинкою — це метафора, яка показує її багаторічну роботу у благодійній сфері. Під статуєю розташований постамент з ім'ям принцеси і датою, коли її сини відкрили цей пам'ятник світу. Також є меморіальна дошка з вигравійованим уривком з поеми Альберта Швейцера "Міра людини", яка входила в програму 2007 року під час поминальної служби за принцесою.

Гості

Принц Гаррі і Чарльз Спенсер (брат Діани) / Associated Press

Відкриття статуї відбулося у вузькому сімейному колі. Крім синів Діани, скульптора і дизайнера саду, були присутні також близькі родичі принцеси, її сестри Сара і Джейн, і брат Чарльз Спенсер. Загалом 13 осіб. Церемонія повинна була бути більш пишною, але її скоротили через карантинні заходи.

Принц Гаррі і принц Вільям вітають своїх тіток леді Сару Маккоркодейл (друга зліва) і леді Джейн Феллоуз на відкритті статуї принцеси Діани / Getty Images

Нагадаємо, 1 липня 2021 року принцесі Діані виповнилося б 60 років.

Відкриття статуї принцеси Діани в Кенсінгтонському саду в Лондоні (13 фото)

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