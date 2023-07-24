Стиль Барбі у політиці: міністерка закордонних справ Індонезії у рожевому жакеті прийшла на зустріч

Ретно Марсуді з'явилася на діловій зустрічі у красивому образі.

Міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді зустрілася зі своїм португальським колегою Жоао Гомеш Кравіньо, який прибув до Джакарти з офіційним візитом.

Ретно Марсуді / Фото: Associated Press

Марсуді одягла на зустріч чорну сукню міді з мереживом на подолі, яку поєднала з жакетом трендового нині – рожевого кольору із золотими ґудзиками. Цікаво, міністерка обрала цей гламурний колір під впливом фільму "Барбі" чи просто вирішила розбавити діловий лук чимось яскравим?

Ретно Марсуді / Фото: Associated Press

Образ Ретно доповнила молочними балетками з чорними носками, перлинним намистом і масивними перлинними сережками-пусетами. Політикиня зробила акуратне укладання і завершила лук годинником та оптичними окулярами у черепаховій оправі.

Ретно Марсуді / Фото: Associated Press

У такому образі Ретно чудово б підійшла на роль Барбі-міністерки у фільмі.

Нагадаємо, новопризначена міністерка у справах солідарності та сім'ї Франції – Аврора Берже – прийшла на роботу у сукні малинового відтінку з V-подібним вирізом і декоративними чорними ґудзиками на животі.

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