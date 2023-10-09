Стиль Кейт змінився: осінні образи принцеси Уельської

Королівські шанувальники зауважили, що стиль принцеси Уельської останнім часом дуже змінився. Тепер на публіці Кейт все частіше з'являється в штанних костюмах або штанях у поєднанні з жакетами замість звичних їй суконь.

Рішення Кейт Міддлтон відмовитися від суконь на користь костюмів демонструє її впевненість у собі, вважають експерти.

Поряд з її новою стрижкою "чубчик шторка" нещодавній образ 41-річної принцеси демонструє нам цілеспрямовану, ділову жінку, впевнену в собі, яка займається проєктами, близькими до її серця і отримує від цього задоволення.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Така кардинальна зміна стилю змушує задуматися, а чи не з'явилася в команді принцеси Уельської людина, яка внесла "нове дихання" в її стиль та повсякденні образи. Видання Daily Mail, посилаючись на близькі джерела з палацу, пише, що це не так.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

"Вона розправила крила та привернула увагу громадськості до важливих питань, які близькі її серцю. І люди звернули на це увагу. Це викликало у неї величезну довіру та почуття впевненості у собі", — зазначає джерело.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт, як і раніше, тісно працює над своїм гардеробом з давньою особистою помічницею Наталкою Джексон. Згадаймо, в яких образах ми бачили принцесу цієї осені.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам усі виходи у штанних костюмах принцеси Уельської цієї осені.

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