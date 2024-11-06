Стиль Lady Dior: Меланія Трамп та її костюми для передвиборної кампанії чоловіка

Хоч її і критикують за зайву любов до розкоші та дорогих брендів, проте Меланія залишається вірною собі і знову обирає бренд зі світовим ім'ям.

Під час передвиборної кампанії Дональда Трампа його дружина Меланія тривалий час трималась осторонь цієї політичної гонитви. Жінка рідко з'являлася на публіці, як і їхній спільний син Беррон. Однак, коли вибори стали зовсім наближатися, Меланія все ж таки приєдналася до підтримки чоловіка, як і всі інші члени його сім'ї.

Колишня модель кілька разів з'являлася на публічних заходах, де демонструвала свій новий улюблений стиль – костюми від Модного дому Dior. Вибраний нею силует — це справжнісінька класика бренду, яка бере свій початок з його витоків — першої колекції Крістіана Діора з назвою New Look, яку він презентувала світові 1947 року.

Однак найзнаковішим з усіх моделей представлених у колекції став костюм з коротким жакетом і спідницею міді, що отримав назву The Bar. Саме цей стиль полюбила і Меланія, тому вибирає ідеально скроєні жакети, які гарно на ній сидять, з підкресленою талією та прямі спідниці. Вбраннями 54-річної пані Трамп, які найбільше запам'яталися, булоидва костюми від Dior - червоний і сірий.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Також у такому самому костюмі від Christian Dior з осінньої колекції 2017 року вона з'явилася у відео присвяченому її мемуарам.

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