Стилістка герцогині Кембриджської вдруге стала мамою, а її чоловік – королівський фотограф – показав фото малюка

Стилістка герцогині Кембриджської Наташа Арчер (Джексон) та її чоловік – королівський фотограф Кріс Джексон – стали батьками вдруге.

Радісною новиною поділився Кріс у своєму Instagram, опублікувавши знімок двох синів. На фото старший син пари Тео ніжно гладить по голові молодшого брата, поки той мирно спить у колисці.

"Коли ти спускаєшся вранці вниз у пошуках ельфа Едді та знаходиш нового молодшого брата", — підписав Кріс знімок.

Підписники засипали Кріса та його дружину вітаннями. Наташа Арчер познайомилася зі своїм майбутнім обранцем – фотографом Крісом Джексоном під час однієї з робочих поїздок. Справа в тому, що Наташа всюди супроводжувала герцогиню Кембриджську, зокрема й у закордонних турах, а Кріс фотографує членів королівської родини.

Кейт та Наташа працювали разом протягом багатьох років, і саме Таш, як її називають друзі, відповідальна за багато культових образів Кейт, зокрема і за виходи Кейт перед лікарнею після народження її дітей.

Як пише Hello! 2019 року герцог Кембриджський зробив Наташу членом Королівського Вікторіанського Ордену на спеціальній церемонії у палаці, на знак визнання її заслуг перед королівською сім'єю. Нагорода Королівського Вікторіанського Ордену є подарунком королеви та вручаються людям, які служили монархині або іншим членам королівської родини на високому рівні.

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