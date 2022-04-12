Стилістка королеви Єлизавети II розповіла інтимну подробицю з життя монархині

Про це та багато іншого стилістка Анджела Келлі розповіла у своїй книжці.

Як пише Daily Mail, Її Величність дала "зелене світло" книжці своєї довіреної стилістки, в якій розповідається про те, як монархиня впоралася зі смертю принца Філіпа та карантином через пандемію COVID-19.

Анджела Келлі майже 30 років працювала стилісткою у королеви Єлизавети ІІ. І була серед тих, хто провів більшу частину часу разом із королевою та її покійним чоловіком під час пандемії.

Тепер у своїй книжці, яка була схвалена Її Величністю, Келлі викладе свою особисту розповідь про те, як королева пережила негаразди пандемії і впоралася з втратою герцога Единбурзького.

Міс Келлі, дочка кранівника з Ліверпуля, католика, тричі розлучена і останні 20 років підтримувала близькі стосунки з королевою Єлизаветою II. Вона настільки близька з монархинею, що написала дві книжки зі схвалення королеви і живе в будинку біля Віндзорського замку.

Анджела Келлі, стилістка королеви / Getty Images

Міс Келлі рідко дає інтерв'ю, але якось вона зізналася: "Ми дві типові жінки. Ми обговорюємо одяг, макіяж, прикраси". Келлі отримала благословення королеви на публікацію першого видання книжки "Інша сторона медалі: королева, комод та платтяна шафа" 2019 року. Нове видання цієї книжки з внесеними до неї коригуваннями буде випущено напередодні платинового ювілею, включає новий розділ, в якому також розповідається про похорон герцога Единбурзького, перші публічні заходи після пандемії і про майбутні святкування ювілею монархині в червні.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

У новій книжці Келлі розповіла ще одну інтимну подробицю, що у неї з Єлизаветою II однаковий розмір взуття, і стилістка особисто носить нові туфлі королеви, перш ніж їх взує сама монархиня.

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