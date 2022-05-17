Стилістка королеви Єлизавети II тепер завжди поруч із нею: що сталося

Королева Єлизавета II тепер багато часу проводить вдома у Віндзорському замку, звідти ж монархиня проводить робочі зустрічі за допомогою відеозв'язку. А допомагає їй мати гарний вигляд на цих зустрічах відповідно її давня помічниця та стилістка Анджела Келлі.

Повідомляється, що королева запропонувала своїй помічниці переїхати до Віндзорського замку на постійній основі. І, як повідомляє The Sun, місіс Келлі погодилася. Жити Анджела буде поруч із покоями Її Величності і зможе прийти на допомогу королеві, яка зазнає труднощів з мобільністю, практично будь-якої миті.

Коли монархиня проводить віртуальні заходи і виступає із ключовими зверненнями до нації, саме Анжела допомагає їй підготуватися та мати відповідний вигляд. У Анджели дуже унікальні стосунки з королевою, оскільки вона працювала її особистим радником та старшим костюмером понад два десятиліття. Вона є невід'ємною частиною найближчого оточення монархині, і за ці роки жінки дуже подружилися.

Анджела Келлі, стилістка королеви / Фото: Getty Images

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"Я люблю королеву і все, що з нею пов'язане", — якось сказала Анджела The Telegraph. "Вона дозволила мені зблизитися з нею за ці роки. Я ніколи не переступлю межу і, як і раніше, благоговію перед королевою". Келлі каже, що у них з Її Величністю напрочуд нормальні стосунки. "Ми дві типові жінки. Ми обговорюємо одяг, макіяж, прикраси. Ми говоримо: "Чи ця прикраса добре пасуватиме до цього вбрання?".

53-річна Келлі написала дві книжки про монархиню, з дозволу Її Величності, зрозуміло, і розповіла, що розношує для неї туфлі. Прекрасно, що Єлизаветі II буде з ким побалакати тепер в замку.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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