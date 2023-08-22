Стилістка назвала головний секрет весільної сукні Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вийшла заміж, коли їй було 29 років. Вона завжди славилася стрункою фігурою, але дизайнерка її весільної сукні – Сара Бертон – зробила все, щоб ще більше підкреслити стрункість талії нареченої.

Експертка за стилем Міранда Голдер вважає, що дизайнерка використовувала додаткові накладки навколо стегон Кейт Міддлтон, щоб зробити талію майбутньої принцеси ще тоншою і витонченішою, пише express.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

"Уся справа у додаванні обсягу до певних зон, щоб інші частини тіла мали стрункіший вигляд", — каже стилістка. Ось і весь секрет.

Хоча неозброєним оком видно, що фігура Кейт і так дуже струнка, а талія і без усіх цих хитрощів дуже тонка. До речі, після народження трьох дітей фігура Кетрін такою і залишилася.

Кейт Міддлтон у день свого весілля у сукні Alexander McQueen / Фото: Associated Press

Раніше згадуючи весілля Діани та Чарльза, ми показували, який вигляд мала пара взуття нареченої, яку створювали шість місяців.

Кейт Міддлтон у день свого весілля у сукні Alexander McQueen / Фото: Associated Press

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