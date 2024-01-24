Стильна герцогиня Единбурзька "вигуляла" подарунок короля Чарльза ІІІ

Раніше в таких шарфах з'являлися на публіці дочка Софі — Луїза, а також королівська принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс.

Тепер настала черга і самої герцогині Единбурзької вийти у світ з аксесуаром. Сьогодні Софі відвідала Академію для дівчаток Гарріс у Східному Далвічі у Лондоні. Там герцогиня взяла участь у семінарі з навчання дівчат з питань менструального здоров'я, який проводила організація Wellbeing of Women. Софі є покровителькою організації.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

На публіці Її Високість з'явилася у чорному подовженому жакеті та штанах-кльош зі стрілками та поясом на талії, а також блакитною блузкою. А на шию одягла цей шарф Highgrove Heritage вартістю 115 фунтів стерлінгів (147 доларів). Виготовлено аксесуар із 100-відсоткової ультратонкої мериносової вовни з Австралії.

Софі зібрала волосся шпилькою, одягла сережки з прозорим камінням і зробила лаконічний макіяж. На її зап'ясті було кілька золотих браслетів, а манікюр вона робити не стала.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як новий образ герцогині Единбурзької Софі розкритикували шанувальники.

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