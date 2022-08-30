Стильна герцогиня: розглядаємо нові кадри з фотосету Меган Маркл для The Cut

У цьому інтерв'ю Меган Маркл, нарешті, озвучила справжню причину, через яку вони з принцом Гаррі змушені були залишити королівську родину.

Вчора ми бачили перший кадр, авторства фотографа Кемпбелла Едді, а згодом і він сам, і на сторінці журналу поділилися й іншими фото.

На обкладинці Меган зображена в сукні з колекції Tory Burch Resort '23, її волосся гладко зачесане, на обличчі видно ластовиння, а у вухах сяють смарагдові сережки від Lanvin.

На іншому фото герцогиня позує сидячи на дерев'яному стільці в саду, на ній одягнена чорна сукня з глибоким вирізом на декольте, а волосся також зібране.

Так само в тому ж самому саду Меган зображена в білому штанному костюмі і гостроносих туфлях, позуючи на тлі червоних квітів. У неї вже розпущене довге волосся, а на обличчі нюдовий макіяж.

А ще на одному знімку герцогиня Сассекська сфотографована сидячи на дерев'яній лавці у чорно-білій сукні без бретельок.

В інтерв'ю Меган розповіла, що усвідомлює всю відповідальність, яка лягла на її плечі після заміжжя з Гаррі.

"Важливо подумати про це, тому що навіть під час інтерв'ю з Опрою я усвідомлювала той факт, що є маленькі дівчатка, яких я зустрічаю, і вони просто такі: "Боже мій, це справжня принцеса". Але її амбіції щодо себе (і маленьких дівчаток, які рівняються на неї) більші, ніж вийти заміж за "статус":

"Я просто дивлюся на них усіх і думаю: у тебе всередині є сила, щоб створити життя більш величне, ніж будь-яке інше", - каже герцогиня.

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