Стильна і у звичайному житті: королеву Софію заскочили папараці в Афінах

Стильна і у звичайному житті: королеву Софію заскочили папараці в Афінах

82-річна королева Софія все ще перебуває у Греції.

На вихідних там відбулася весільна церемонія принца Філіппоса та Ніни Флор, урочистість відвідала і колишня іспанська королева та мати короля Філіпа VI – Софія.

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Associated Press

Її заскочили папараці на виході з готелю в Афінах, в якому Її Величність зупинилася. Одягнена королева була в білу блузку, сірий подовжений жакет, темно-сині штани-кльош, а в руках тримала сріблясто-сіру сумку і строкату хустку. Взута Софія була у темні черевики, також на ній було багато прикрас. А красиве укладання та синя маска на обличчі завершували образ.

Королева Софія / Getty Images

Весілля також, нагадаємо, відвідали британські принцеси Беатріс та Євгенія зі своїми чоловіками. Особливо зачарувала принцеса Беатріс, вона одягла на захід сукню Gucci, в якій з'являлася на публіці три роки тому.

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