Стильна і у звичайному житті: королеву Софію заскочили папараці в Афінах

82-річна королева Софія все ще перебуває у Греції.
На вихідних там відбулася весільна церемонія принца Філіппоса та Ніни Флор, урочистість відвідала і колишня іспанська королева та мати короля Філіпа VI – Софія.
Її заскочили папараці на виході з готелю в Афінах, в якому Її Величність зупинилася. Одягнена королева була в білу блузку, сірий подовжений жакет, темно-сині штани-кльош, а в руках тримала сріблясто-сіру сумку і строкату хустку. Взута Софія була у темні черевики, також на ній було багато прикрас. А красиве укладання та синя маска на обличчі завершували образ.
Весілля також, нагадаємо, відвідали британські принцеси Беатріс та Євгенія зі своїми чоловіками. Особливо зачарувала принцеса Беатріс, вона одягла на захід сукню Gucci, в якій з'являлася на публіці три роки тому.
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