Стильна і в 82: королева Софія в синьому костюмі і на підборах приїхала на захід

Стильна і в 82: королева Софія в синьому костюмі і на підборах приїхала на захід

Королеві Іспанії Софії 82 роки, але вона все так само, як і раніше, сповнена сил і енергії для того, щоб виконувати свої королівські обов'язки.

82-річна королева Софія відвідала конкурс скульптур і живопису в парку Ель-Ретіро в Мадриді. Софія мала елегантний вигляд в синьому штанному костюмі, що складався з жакета і штанів-кльош під яким була біла блуза. Лук вона доповнила синіми туфлями із замші на невисоких стійких підборах, а в руках тримала маленьку сумку теж синього кольору з металевими заклепками.

До тону свого вбрання Софія підібрала синю захисну маску, брошку у вигляді квітки, яку пришпилила на піджак, а також безліч різних прикрас на шиї. Також вона зробила макіяж очей і стильне укладання.

Королева Софія / Getty Images

Влітку на публіці королева демонструвала більш яскраві луки. Наприклад, на Фестивалі класичного театру, який відбувався в руїнах римського амфітеатру Меріди, Її Величність приїжджала в цікавому комбінезоні в принт ромашок.

Іспанська королівська родина / Getty Images

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