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Стильна і в джинсах: королева Ранія відвідала університет

Стильна і в джинсах: королева Ранія відвідала університет

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Йорданії відвідала новий робочий захід сьогодні.

Дружина короля Абдалли II здійснила візит до Технологічного університету принцеси Сумайї.

Ранія висловила особливу подяку Її Королівській Високості принцесі Сумайї бинт Ель Хассан, персоналу та студентам за їхній прийом, а також опублікувала фото із заходу у своєму Instagram.

Цього разу королева Ранія вдягнулась у жакет із деніму та джинси-кльош, взула шкіряні чоботи на високих підборах і невелика сумка висіла у неї на плечі. Її Величність зробила гарне укладання та макіяж, мала французький манікюр, на шиї золоту прикрасу, а також золоті сережки у вухах. 

(гортайте фото праворуч)

Буквально декількома днями раніше королева разом із сім'єю відвідала відкриття 20-ї сесії парламенту, де сяяла в ефектному червоному аутфіті та в компанії своєї дорогої невістки – принцеси Раджви.

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії
Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Instagram королеви Ранії

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