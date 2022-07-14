Стильна красуня: Наомі Кемпбелл підкреслила стрункі ноги твідовою мінісукнею від французького Модного дому

52-річна супермодель вбралася з ніг до голови у Louis Vuitton.

Наомі Кемпбелл відвідала щорічний військовий парад до Дня взяття Бастилії, який відбувся у Парижі.

Для заходу модель підготувала total look із колекції французького Модного дому Louis Vuitton. На ній була світла твідова з люрексом мінісукня А-силуету з короткими рукавами та завищеною талією, вартість якої становить 3200 доларів.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Вбрання Наомі скомбінувала із білими ботильйонами з перфорацією у вигляді логотипів бренду і білою сумочкою із золотою ручкою.

Наомі Кемпбелл і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

На руках у Кемпбелл були золоті браслети і каблучка Bvlgari Serpenti, а на обличчі – сонцезахисні окуляри.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

На заході також побувала перша леді Франції Бріжит Макрон, яка теж постала у сукні від Louis Vuitton. Шовкове вбрання довжини міді із зображенням ланцюжків та ключів мало краватку-бант і пояс на талії.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

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