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Стильна принцеса: дочка Уельських – Шарлотта – зачарувала публіку на великодній службі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Стильна принцеса: дочка Уельських – Шарлотта – зачарувала публіку на великодній службі

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Семирічна принцеса Шарлотта – єдина дочка Кейт та Вільяма Уельських – зачарувала образом на великодній службі.

Дівчинка приїхала разом із батьками та братами до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де вчора відбулася великодня служба.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / © Getty Images
Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Getty Images

Юна Шарлотта вже другий рік поспіль відвідує захід. Цього року Шарлотта була одягнена в милу сукню від бренду Rachel Riley з воланами, короткими рукавами-ліхтариками та у дрібний квітковий принт.

Сукню вартістю трохи більше 80 доларів Шарлотта доповнила блакитними колготами і лакованими темно-синіми балетками, а також пальтом від Amaia. Волосся принцеси було частково заплетене в кіски і зав'язане блакитною стрічкою.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Минулого року на Великдень принцеса Шарлотта також була одягнена у сукню від Rachel Riley з квітковим принтом та коміром, була в колготах у тон і темно-синьому кардигані il Porticciolo Roberto.

Принцеса Шарлотта з сім'єю на великодній службі 2022 року / © Associated Press
Принцеса Шарлотта з сім'єю на великодній службі 2022 року / Фото: Associated Press

Цього року Уельські також вперше взяли на службу свого молодшого сина – принца Луї, який знову зачарував публіку та фотографів.

Принц Луї Уельський / © Getty Images
Принц Луї Уельський / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1388
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