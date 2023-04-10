Стильна принцеса: дочка Уельських – Шарлотта – зачарувала публіку на великодній службі

Семирічна принцеса Шарлотта – єдина дочка Кейт та Вільяма Уельських – зачарувала образом на великодній службі.
Дівчинка приїхала разом із батьками та братами до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де вчора відбулася великодня служба.
Юна Шарлотта вже другий рік поспіль відвідує захід. Цього року Шарлотта була одягнена в милу сукню від бренду Rachel Riley з воланами, короткими рукавами-ліхтариками та у дрібний квітковий принт.
Сукню вартістю трохи більше 80 доларів Шарлотта доповнила блакитними колготами і лакованими темно-синіми балетками, а також пальтом від Amaia. Волосся принцеси було частково заплетене в кіски і зав'язане блакитною стрічкою.
Минулого року на Великдень принцеса Шарлотта також була одягнена у сукню від Rachel Riley з квітковим принтом та коміром, була в колготах у тон і темно-синьому кардигані il Porticciolo Roberto.
Цього року Уельські також вперше взяли на службу свого молодшого сина – принца Луї, який знову зачарував публіку та фотографів.
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