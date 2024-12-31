Стильна принцеса Шарлотта: згадуємо виходи дочки Уельських 2024 року

У Шарлотти було не так багато публічних виходів і це було пов'язано насамперед з тим, що її мати Кейт боролася з раком.

Одним із перших фото, яке побачила публіка, був знімок до Дня народження принцеси Шарлотти – 2 травня. Принцеса Уельська поділилася в соцмережах знімком свого авторства, а шанувальники помітили, як виросла 9-річна Лотті.

Принцеса Шарлотта / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Далі в червні ми бачили Шарлотту на урочистому параді Trooping the Colour на честь Дня народження короля Чарльза III. Лотті з'явилася на балконі Букінгемського палацу зі своїми батьками та братами – Джорджем і Луї.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Родина Уельських на параді Trooping the Colour 2024 року / Фото: Associated Press

В липні Шарлотта разом з мамою Кейт відвідала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні. Цей вихід мами та доньки також був довгоочікуваним.

Принцеса Шарлотта з мамою принцесою Кейт / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Далі були осінні шкільні канікули і Уельські усамітнилися у своєму маєтку в Норфолку. А у грудні принцеса Шарлотта знову з сім'єю відвідала різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві, організований принцесою Уельською.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї / Фото: Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

І на Різдво ми побачили принцесу Шарлотту в Сандрінгемі. Дівчинка з радістю спілкувалася з публікою, збирала квіти та подарунки і навіть робила селфі.

Принцеса Шарлотта з сім'єю на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас усі виходи принцеси Кейт на публіці 2024 року.

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