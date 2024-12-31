Стильна принцеса Шарлотта: згадуємо виходи дочки Уельських 2024 року

Цьогоріч принцеса Шарлотта Уельська була в центрі уваги королівської родини.
У Шарлотти було не так багато публічних виходів і це було пов'язано насамперед з тим, що її мати Кейт боролася з раком.
Одним із перших фото, яке побачила публіка, був знімок до Дня народження принцеси Шарлотти – 2 травня. Принцеса Уельська поділилася в соцмережах знімком свого авторства, а шанувальники помітили, як виросла 9-річна Лотті.
Далі в червні ми бачили Шарлотту на урочистому параді Trooping the Colour на честь Дня народження короля Чарльза III. Лотті з'явилася на балконі Букінгемського палацу зі своїми батьками та братами – Джорджем і Луї.
В липні Шарлотта разом з мамою Кейт відвідала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні. Цей вихід мами та доньки також був довгоочікуваним.
Далі були осінні шкільні канікули і Уельські усамітнилися у своєму маєтку в Норфолку. А у грудні принцеса Шарлотта знову з сім'єю відвідала різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві, організований принцесою Уельською.
І на Різдво ми побачили принцесу Шарлотту в Сандрінгемі. Дівчинка з радістю спілкувалася з публікою, збирала квіти та подарунки і навіть робила селфі.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас усі виходи принцеси Кейт на публіці 2024 року.
Читайте також:
- Банти в образах принцеси Кейт: розглядаємо найкращі виходи 2024 року
- Вони були розкішні: десять ефектних королівських образів 2024 року
- Особливе фото Кейт та Вільяма та новинка від Сассекських: різдвяні листівки королівських сімей