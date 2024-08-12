Стильна та впевнена у собі: стало відомо, ким надихається принцеса Беатріс

Експерт з мови тіла Даррен Стентон стверджує, що принцеса Беатріс черпає натхнення у принцеси Уельської Кетрін, завдяки чому її впевненість у собі зростає.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мопеллі-Моцці / Фото: Getty Images

"Беатріс впевнена в собі — так само, як Зара Тіндалл і принцеса Кейт. Вона пішла у свою матір — яка також дуже самостійна особистість. Це часто видно по одягу, який вона носить, оскільки вона не боїться виділятися з натовпу. У певному сенсі це нагадує Кейт, у якої вона черпає натхнення. Кейт дуже схожа на неї щодо впевненості в собі", - каже експерт, цитує його слова express.co.uk.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Вважається, що за останні кілька років і особливо від моменту весілля з Едоардо Мапеллі-Моцці стиль принцеси Беатріс дуже змінився. Але, Беатріс знадобилося досить багато часу, щоб знайти цю впевненість і новий стиль.

"Вона високо тримає голову, здатна відкрито висловлювати свої почуття і рада брати участь у королівських заходах. Беатріс не соромиться демонструвати прояви почуттів на публіці. Іноді ми помічали, що вона дуже тактильно торкається рук людей. Це показує, що Беатріс відкрито говорить про свої почуттях і хоче здаватися щирою та зрозумілою, але при цьому спілкуватися з людьми та вибудовувати з ними довірчі стосунки", — вважає експерт.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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