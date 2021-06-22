Стильна вболівальниця: кронпринцеса Мері сходила на футбол

Дружина кронпринца Фредеріка любить футбол.

Минулого тижня Її королівська високість принцеса Мері разом з чоловіком Фредеріком відвідала матч між командами Данії та Бельгії в рамках Євро-2020.

Кронпринцесу зазнімкували фотографи під час прибуття на стадіон Паркен в Копенгагені. 49-річна Мері була одягнена в лаконічну білу сукню, до якої підібрала тонкий коричневий ремінець, такого самого кольору сумку через плече і босоніжки на невисоких підборах.

кронпринцеса Мері / Getty Images

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Кронпринцеса також накинула поверх сукні жакет насиченого бордового відтінку. І доповнила свій аутфіт мініатюрною підвіскою у вигляді серця на шиї, сережками-кільцями у вухах, декількома браслетами на зап'ястях і каблучками. Макіяж на обличчі був досить насиченим, а волосся акуратно укладене.

До речі, любить прийти на стадіон і королева Нідерландів Максима. Її часто можна побачити під час футбольних ігор національної збірної Нідерландів.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Associated Press

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Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік (7 фото)

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