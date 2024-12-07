Стильна, як і старша сестра: Піппа Міддлтон прийшла на концерт принцеси Кейт

Вона додала святкового настрою у свій образ за допомогою яскравих аксесуарів.

6 грудня, принцеса Уельська Кейт провела в Лондоні щорічну різдвяну службу Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві. Цей чудовий святковий захід транслюватиметься на британському телебаченні вже напередодні Різдва.

Відвідали цього року концерт близькі Кетрін – її діти, чоловік, батьки та родичі Вільяма. Також серед гостей була молодша сестра Кейт - Піппа Міддлтон, з якою вона дуже близька та дружна.

41-річна Піппа мала розкішний та гламурний вигляд, хоча її образ був досить лаконічним. Вона поєднала чорне пальто з довгими рукавами і сукню, яка залишилася під ним захована. Яскравості вбранню додали аксесуари – червоні туфлі та клатч від бренду Emmy London. Також у вухах Піппи сяяли гарні сережки у вигляді бантів, а її волосся, яке, до речі, стало значно коротшим, було укладено в легкі локони.

Піппа Міддлтон-Меттьюз / Фото: Getty Images

Сама ж Кейт одягла вбрання червоного кольору. На ній було улюблене двобортне пальто з чорними ґудзиками та довга картата спідниця. Особливої романтики вбранню додав великий оксамитовий бант, який виглядав з-під пальта.

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи Піппи Міддлтон — сестри принцеси Уельської (17 фото)