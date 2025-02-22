Стильна, як і її мати-королева: принцеса Катаріна-Амалія з'явилася на незвичайній церемонії

21-річна кронпринцеса Нідерландів Катаріна-Амалія охрестила корабель бойової підтримки Del Helder у Фліссінгені, який був спроектований та побудований за дорученням Міністерства оборони. Den Helder служитиме новим судном постачання Королівського флоту Нідерландів, поставляючи паливо, боєприпаси, воду, продовольство та запасні частини військових суден у море по всьому світу. Після урочистого заходу хрещення кронпринцеса оглянула корабель та поспілкувалася з екіпажем та будівельниками.

Для цього заходу Катаріна-Амалія обрала стильне пальто відтінку капучино та ніжно-рожевий костюм від бренду Maх Mara. У колір пальта вона одягла також теплу водолазку та доповнила образ красивими аксесуарами: клатчем, коричневими рукавичками та туфлями.

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

А ось волосся Амалії прикрашав цікавий обруч, а у вухах сяяли масивні золоті сережки.

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Гарний смак дівчина явно успадкувала від своєї мами королеви Максими, яка завжди одягнена яскраво та бездоганно. Також королева Максима обожнює штанні костюми і часто носить їх на різні ділові зустрічі. Наприклад, у рожевому total look, майже як у її дочки, вона з'явилася на одному з недавніх заходів. Образ викликав фурор серед її шанувальників.

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