Стильна, як її мама Іванка: онучка Дональда Трампа зачарувала публіку красою та гарним смаком

Родина Дональда Трампа відвідала церкву Святого Іоанна у Вашингтоні, де відбулася служба перед інавгурацією. За лічені години політик вдруге офіційно стане президентом США.
Підтримати його на цьому важливому заході прибула старша онучка – 13-річна Арабелла Роуз Кушнер. Дівчинка обрала вбрання коричневого відтінку і мала дуже стильний та дорослий вигляд.
На Арабеллі було пальто-кейп, яке вона поєднала зі штанами та рукавичками. Також онучка президента розпустила волосся і взула чоботи коричневого кольору на невеликих підборах.
Тим часом мама Арабелли – Іванка Трамп – затьмарила на заході навіть саму першу леді. Вона одягла розкішне вбрання смарагдового кольору і капелюшок, який нагадував ті, що носять принцеси.
Нагадаємо, що від 25 жовтня 2009 року Іванка одружена з мільйонером Джаредом Кушнером, з яким вона зустрічалася рік до весілля. Він є сином мультимільярдера та одного з лідерів єврейської громади Нью-Йорка. У пари троє дітей.
Читайте також:
- Інавгураційні образи перших леді США
- Вона неймовірна: Іванка Трамп у квітковій сукні продемонструвала струнку фігуру на світському вечорі
- Куртка з написом, шпильки на місце трагедії та капелюх "колонізатора": п'ять модних провалів Меланії Трамп