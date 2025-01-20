Стильна, як її мама Іванка: онучка Дональда Трампа зачарувала публіку красою та гарним смаком

Родина Дональда Трампа відвідала церкву Святого Іоанна у Вашингтоні, де відбулася служба перед інавгурацією. За лічені години політик вдруге офіційно стане президентом США.

Підтримати його на цьому важливому заході прибула старша онучка – 13-річна Арабелла Роуз Кушнер. Дівчинка обрала вбрання коричневого відтінку і мала дуже стильний та дорослий вигляд.

Арабелла Роуз Кушнер / Фото: Associated Press

На Арабеллі було пальто-кейп, яке вона поєднала зі штанами та рукавичками. Також онучка президента розпустила волосся і взула чоботи коричневого кольору на невеликих підборах.

Тим часом мама Арабелли – Іванка Трамп – затьмарила на заході навіть саму першу леді. Вона одягла розкішне вбрання смарагдового кольору і капелюшок, який нагадував ті, що носять принцеси.

Іванка Трамп та її діти / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що від 25 жовтня 2009 року Іванка одружена з мільйонером Джаредом Кушнером, з яким вона зустрічалася рік до весілля. Він є сином мультимільярдера та одного з лідерів єврейської громади Нью-Йорка. У пари троє дітей.

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