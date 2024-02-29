Стильні і красиві: Олена Зеленська у коричневому костюмі, Акшата Мурті – у блакитному

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Великої Британії зустрілася з дружиною прем’єр-міністра країни Акшатою Мурті.

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Акшата зустріла поважну гостю на порозі Даунінг-стріт, 10 у Лондоні.

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Там для них учасники з Королівського оперного театру виконали "Пісні для України", після чого Олена і Акшата поспілкувалися з ними.

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Зеленська з'явилася там у чорній шовковій блузці і стильному коричневому костюмі, який складався із подовженого жакета, такого самого шарфа і широких штанів із розрізами спереду.

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Вбрання вона скомбінувала з коричневими гостроносими ботильйонами на шпильках. До шарфа Олена прикріпила золоту брошку. У вухах були золоті сережки-пусети.

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Зеленська зробила акуратне укладання з боковим проділом і макіяж із чорною підводкою.

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Мурті була одягнена у блідо-рожевий светр і блакитний костюм, який складався із жакета з двома ґудзиками і штанів-палацо. Взута Акшата була у сірі туфлі з білою облямівкою.

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Її волосся було укладене локонами, на обличчі був ніжний макіяж, у вухах були золоті сережки-кільця з перлами.

Олена Зеленська і Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті від українського бренду Litkovska і штанях-палацо побувала на аудіенції у королеви Камілли.

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