Стильні і красиві: Олена Зеленська у коричневому костюмі, Акшата Мурті – у блакитному

Перша леді України перебуває із робочим візитом у Великій Британії.
Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Великої Британії зустрілася з дружиною прем’єр-міністра країни Акшатою Мурті.
Акшата зустріла поважну гостю на порозі Даунінг-стріт, 10 у Лондоні.
Там для них учасники з Королівського оперного театру виконали "Пісні для України", після чого Олена і Акшата поспілкувалися з ними.
Зеленська з'явилася там у чорній шовковій блузці і стильному коричневому костюмі, який складався із подовженого жакета, такого самого шарфа і широких штанів із розрізами спереду.
Вбрання вона скомбінувала з коричневими гостроносими ботильйонами на шпильках. До шарфа Олена прикріпила золоту брошку. У вухах були золоті сережки-пусети.
Зеленська зробила акуратне укладання з боковим проділом і макіяж із чорною підводкою.
Мурті була одягнена у блідо-рожевий светр і блакитний костюм, який складався із жакета з двома ґудзиками і штанів-палацо. Взута Акшата була у сірі туфлі з білою облямівкою.
Її волосся було укладене локонами, на обличчі був ніжний макіяж, у вухах були золоті сережки-кільця з перлами.
Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті від українського бренду Litkovska і штанях-палацо побувала на аудіенції у королеви Камілли.
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