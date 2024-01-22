Стильні принцеси: дочки королеви Мері захопили аутфітами на службі

У неділю члени данської королівської сім'ї відвідали службу на честь сходження на престол короля Фредеріка X.

До Орхуського собору королева Мері та король Фредерік X приїхали зі своїми чотирма дітьми – спадковим принцом Крістіаном, принцесою Ізабеллою, принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Сестри і привернули увагу публіки. 16-річна Ізабелла була в блакитному вовняному пальті Prada з гардеробу її матері Мері. Його принцеса поєднувала з широкими чорними штанами, чорними рукавичками та світлим клатчем від Aiayu. А 13-річна принцеса Жозефіна носила блідо-рожеве пальто від ANDIATA (теж з гардеробу її матері) у поєднанні із сірими штанями-кльошами та таким самим клатчем, як у сестри від Aiayu.

Королева Мері була цього дня в синій сукні-пальті на запах від Soeren Le Schmidt, в руках у неї був темно-синій клатч із телячої шкіри Quidam Bags, а взула Мері замшеві туфлі-човники до тону Jimmy Choo.

Принц Крістіан, принцеси Жозефіна та Ізабелла / Фото: Getty Images

Була присутня на службі і колишня королева Данії Маргрете II.

Принц Крістіан та королева Мері / Фото: Getty Images

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