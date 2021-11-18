Стильні принцеси Йоркські відвідали приватну вечерю у Лондоні

Сестри Йоркські разом з'явилися на світському заході.
Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія вчора ввечері побували на приватній вечері, організованій Софією Блант, дружиною музиканта Джеймса Бланта. присвяченій випуску веганських кросівок Loci, екологічно чистого взуття, на підтримку Blue Marine Foundation у Лондоні.
Принцеса Євгенія одягла чорну сукню з блискавкою на декольте, яку трохи розстебнула і доповнила вбрання високими чоботями зі шкіри на підборах. У неї була акуратна зачіска, легкий макіяж на обличчі та сережки-кільця у вухах. Принцеса Беатріс була в чорній блузі, своїй улюбленій спідниці, в якій частенько з'являється на публіці та в чорному жакеті, взула Беа чорні туфлі-човники на підборах. Волосся принцеса заколола ззаду шпилькою і макіяжем лише підкреслила свою природну красу.
Чоловік Беатріс — Едоардо Мапеллі-Моцці також був присутній на заході. Вони сфотографувалися разом із Джеймсом та Софією Блант.
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