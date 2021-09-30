Стильні та спортивні: Кейт і Вільям в Північній Ірландії зіграли в регбі

Стильні та спортивні: Кейт і Вільям в Північній Ірландії зіграли в регбі

В рамках візиту до Північної Ірландії герцог і герцогиня Кембриджські відвідали кілька заходів.

Після візиту до Ольстерського університету Кейт і Вільям відвідали регбі-клуб, де зустрілися з гравцями, тренерами та волонтерами, які беруть участь в ініціативі Sport Uniting Communities. Цей проєкт є результатом співпраці Ірландської футбольної асоціації, Ольстерської Гельської легкоатлетичної асоціації та регбійного клубу "Ольстер".

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

39-річна Кетрін змінила свій стильний фіолетовий костюм від Emilia Wickstead, в якому відвідувала університет на спортивний ансамбль, поєднуючи куртку Define від Lululemon з класичними штанами і кросівками New Balance x Sweaty Betty "Vazee".

герцогиня Кейт / Getty Images

Волосся Кейт було зібране у високий хвіст, а на обличчі був легкий макіяж. Герцогиня Кембриджська взяла в руки м'яч для регбі, і сама зіграла, а її чоловік принц Вільям, одягнений в сорочку, синій джемпер і штани, стояв поруч і щось підказував Кейт під час кидка.

Герцогиня Кейт і принц Вільям / Getty Images

Королівська пара подивилася за тим, як діти грають в міні-регбі, футбол і гельську гру, а перед від'їздом принц Вільям виступив з невеликою промовою і подякував усім, хто прийшов привітати їх.

Герцогиня Кейт і принц Вільям / Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, пара відвідала прем'єру нового фільму "бондіани" в Королівській Альберт-Холі в Лондоні.

Герцогиня Кейті принц Вільям на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

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