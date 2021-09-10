Стильні та усміхнені: Камілла і Чарльз зачарували образами під час публічного виходу

Стильні та усміхнені: Камілла і Чарльз зачарували образами під час публічного виходу

Принц Уельський і його дружина Камілла все ще перебувають у Шотландії.

Там королівська пара носить титули герцога і герцогині Ротсейських. У них відбувся черговий вихід у світ, Камілла і Чарльз відвідали Дамфріс-хаус, де була представлена інсталяція мистецтва з в'язання, створена в рамках ініціативи Knitwise Фонду принца у співпраці з Фондом Джозефа Еттедгі.

Також в селі Аллоуей подружжя відвідало з екскурсією котедж, в якому 1759 року народився шотландський поет Роберт Бернс. Зараз будівля є історичною пам'яткою.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Getty Images

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Також герцогиня Корнуольська відвідала захід, який мав назву "Жінки в журналістиці" і дізналася про деякі проблеми, з якими мають справи жінки-журналістки.

Цього разу на публіці 74-річна Камілла з'явилася в короткому зеленому жакеті з картатим коміром і вставками на кишенях і такій же спідниці довжини до колін. Взута герцогиня була в руді шкіряні туфлі на підборах, а в руках несла прозору парасольку. Традиційно кілька браслетів, підвісок і сережки доповнювали образ Камілли. А ще ідеальне укладання і легкий макіяж.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз був в шотландському кілті. Нещодавно ми порівнювали його образи в кілті з дитячими фотографіями. Любов принца Уельського до цього традиційного одягу в Шотландії не минає з роками.

Принц Чарльз і принцеса Анна / Associated Press

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Принц Чарльз і герцогиня Камілла відвідують Уельс (4 фото)

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