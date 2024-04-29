Стильний спадкоємець: принц Жак у шкіряній куртці та джинсах з'явився на заході в Монако

Спадковий принц Монако Жак бере активну участь у світському житті своєї сім'ї.

Днями разом із батьками – князем Альбером II та княгинею Шарлін, а також своєю сестрою принцесою Габріеллою, 9-річний принц Жак відвідав 7-й етап перегонів E-Prix Монако, які є частиною календаря чемпіонату світу ABB FIA Formula E.

Принц Жак / Фото: Getty Images

Юний принц мав дуже стильний вигляд і приїхав на захід у чорній шкіряній куртці, сірому джемпері, чорних джинсах та світло-сірих замшевих туфлях.

Маленький блакитноокий блондин так схожий на свою матір принцесу Шарлін, яка, до речі, обрала для світського виходу лук від Louis Vuitton.

Княгиня Шарлін з дочкою принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

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