Сто тисяч за сорочку: розповідаємо детальніше про вишиванку Зеленського, яка пішла з молотка за рекордну суму

Сто тисяч за сорочку: розповідаємо детальніше про вишиванку Зеленського, яка пішла з молотка за рекордну суму

На День вишиванки президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення та з'явився у кадрі у красивій зеленій вишиванці. А днями її продали на благодійному аукціоні та виручили 100 тисяч доларів.

Аукціон відбувся у п'ятницю 3 червня, в рамках презентації програми United 24, на території Українського Дому, у Вашингтоні.

Володимир Зеленський у вишиванці Velych / Фото: Володимир Зеленський Instagram

Нагадаємо, це вишиванка прямого силуету за назвою Velych від українського бренду Etnodim. Це лляна сорочка кольору хакі має пастельний піксельний орнамент у вигляді дубового листя, що символізує чоловічу енергію та силу, також символізує довголіття та терпіння.

Володимир Зеленський у вишиванці Velych / Фото: Володимир Зеленський Instagram

Кольори сорочки та вишивки виконані у стилі мілітарі. Уособлює стійкість і міцність нашого народу, його глибоку прихильність до коріння та рідної землі.

Володимир Зеленський у вишиванці Velych / Фото: Володимир Зеленський Instagram

На сайті бренду саме цієї вишиванки, звичайно, у продажу вже немає. Хоча раніше була, а її вартість складала 3200 гривень.

Вишиванка Velych / Фото: etnodim.com.ua

Нагадаємо, під час благодійного аукціону, крім вишиванки Зеленського, було продано футболки з автографами українських футболістів Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, у яких вони грали у матчі української збірної проти Шотландії, 1 червня.

Вишиванка Velych / Фото: etnodim.com.ua

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