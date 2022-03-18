Стоп лінгвоцид: перелік безкоштовних курсів вивчення української мови

Кандидатка філологічних наук, доцентка Львівського національного університету імені Івана Франка Леся Дуда опублікувала у Facebook допис, у якому розмірковує, як зупинити лінгвоцид-геноцид в Україні?
Ви здивуєтеся, але я запропоную вам математичний метод. Підрахуйте отут https://cutt.ly/6kFEkCh (вікіпедія: «Хронологія утисків української мови»), у якій зі сфер була найбільша кількість утисків та заборон української мови від 17 ст. до здобуття Незалежності:
- державне управління
- культура
- релігія
- освіта
- книгодрукування (окремо, бо книги можуть репрезентувати різні сфери).
Знаю, мало з вас підуть таки рахувати… Даремно, бо там найцінніша відповідь, на запитання, яке сьогодні звучить по-різному: «як українізувати Україну?», «як зробити так, щоб російськомовні стали україномовними?», «звідки ж стільки зросійщених українців в Україні і світі?» і т.п., але сенс залишається єдиним: як збільшити функціональність української мови в Україні, аби нікому не заманулося від неї «освобождати»?
Ось вам відповідь: 40% усіх зазначених утисків і заборон здійснювалося у сфері ОСВІТИ! Починаючи від дошкільного навчання і закінчуючи захистом кандидатських дисертацій.
Чому ж ОСВІТА була стратегічно важливою сферою для деукраїнізації і зокрема наступного зросійщення населення? Достатньо було «виховати» одне покоління «рускаязичних», аби вже наступне покоління «впитавила руский язик с малаком матери»… А ще наступне стверджувало, що «руский – родной язик».
Тепер порівняйте успішність «освітньо-просвітницької» діяльності з результатами процесу «насільственной украінізації».
Сьогодні вимога говорити (а ще дякувати) українською – це тактика, яка може дати зворотній від очікуваного результат. Фізика тут непохитна: що більший тиск, то більший опір. О так, є варіант не тиснути, а просто переламати (захочеш їсти – заговориш українською). Можливо, ви отримаєте позірний миттєвий результат. Але той, хто спершу подякує українською на вимогу, а потім тихо матюкнеться російською – розповідатиме своїм дітям про ваш діалог таки не українською… А пам’ятаєте – нам стратегічно важливо, якою ж буде мова повсякденного спілкування у наступному поколінні, бо вона власне формуватиме мовне обличчя України.
Отож – ОСВІТА! Саме інтенсивна і щира просвітницька робота на мовному фронті дасть якісні і довгострокові результати.
Найперше потрібно, аби кожен українець з неукраїнською мовою повсякденного спілкування захотів (!!!) віднайти відповідь на запитання про самого себе: «Чому і навіщо я говорю російською?». І лише після результатів цього пошуку можливий розвиток ВНУТРІШНЬОЇ мотивації подальшого просвітництва на мовній ниві української.
І вже наступний крок – обрати БЕЗКОШТОВНІ курси УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!
Ось перелік тих, хто вже чекає на своїх учнів:
- Львівський національний університет імені І. Франка
Тел. +380679959096,
E-mail: anna_hushchak@ukr.net
- МІОК НУ «Львівська політехніка» у співпраці із Департамент освіти і науки Львівської ОДА
https://www.facebook.com/.../a.155463177.../4948340801951418
- Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича https://www.facebook.com/.../a.166794738.../3175564726046795
E-mail: ikum@chnu.edu.ua
Тел.: +380372584800
- Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
https://www.facebook.com/.../a.17056622.../3193054724286307/
- Товариство "Просвіта": https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223997071967888&set=a.1403467639973
Тел. +380687171255, +380985485611.
- Мовна майстерня "Слово на нОво" https://www.facebook.com/.../a.31273546.../1098565920910306/
- PIPL Lyceum - перший інноваційний приватний львівський ліцей https://www.facebook.com/.../a.31895822.../1102750406953162/
Є також доступні онлайнові навчальні матеріали:
- Освітня платформа "Є-мова"
https://emova.language-ua.online/courses...
- Доступний також мінікурс з української мови на SWEET.TV
https://sweet.tv/movie/23313-ukrajinska-vid-ye-mova
- Prometheus "Українська за 27 уроків"
https://courses.prometheus.org.ua/.../course-v1.../about
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