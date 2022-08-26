Стопами сестри: бельгійський принц Габріель вступив до Королівської військової академії

Принц Бельгії Габріель вирішив піти стопами своєї старшої сестри принцеси Єлизавети і вступити до Королівської військової академії. Про це рішення королівський палац оголосив 20 серпня, в день 19-річчя Габріеля, і показав його новий знімок.

Принц Бельгії Габріель / Фото: Getty Images

На сайті палацу йдеться, що від 22 серпня в Королівській військовій академії принц почав вивчати соціальні та військові науки голландською мовою. Раніше він вивчав математику та фізику в Національному коледжі математики і природничих наук у Ворікширі та отримав ступінь бакалавра в Міжнародній школі Брюсселя. До 16 років принц Габріель отримав середню освіту в Sint-Jan Berchmanscollege у Брюсселі, також він вільно розмовляє французькою, голландською та англійською мовами.

Сестра Габріеля Єлизавета вступила до Королівської військової академії 2020 року для річного навчання соціальним та військовим наукам. Цього літа майбутня королева Бельгії брала участь у щорічному літньому таборі академії в межах своєї військової підготовки. Батько принца та принцеси, король Філіп, також є випускником цього навчального закладу.

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