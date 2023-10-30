Стосунки короля Чарльза та принца Гаррі зруйновані безповоротно: названо причину

Король Чарльз чекав свого сходження на престол довгі 70 років. І думав, що почне своє правління з підтримкою від двох синів – старшого принца Вільяма та молодшого принца Гаррі.

Але 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган заявили, що складають із себе повноваження членів королівської родини. І Чарльзу довелося радикально переосмислити те, яким він бачив своє правління.

Принц Гаррі з дружиною Меган та членами королівської родини Вільямом, Кейт та королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Королівський історик доктор Ед Овенс сказав, що саме мемуари Гаррі "Запасний" зруйнували стосунки батька та сина "безповоротно".

"Ця історія трохи трагічна, оскільки вона завдала шкоди ідеї сімейної монархії. Ця ідея полягає в тому, що це згуртована група, яка втілює, якщо хочете, найкраще з британського сімейного життя. Спочатку правління короля Чарльза III мало ґрунтуватися на його підтримці двох його вірних помічників — Вільяма та Гаррі. Але коли на початку 2020 року все пішло катастрофічно неправильно через рішення Гаррі та Меган залишити Британію, це справді поклало край цьому баченню сімейної монархії", — каже експерт, пише express.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також пан Ед додає, що Сасекські виставляли напоказ свою "брудну білизну" протягом більшої частини цих трьох років — і це знову завдало великої шкоди "оповіді про щасливе сімейне життя" у британській королівській сім'ї.

"Король Чарльз перебуваэ в унікальному становищі, тому що він не з чуток знає, що ідеал сім'ї рідко відповідає реальності сімейної монархії", — вважає експерт.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Чарльз "тонко карає" принца Гаррі за розлад у сім'ї.

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