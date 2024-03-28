Страждала не тільки на булімію: принцеса Діана п'ять разів намагалася звести рахунки з життям

Шлюб принцеси Уельської з принцом Чарльзом тільки на вигляд здавався щасливим і прекрасним, насправді ж принцеса Діана буквально страждала від депресії в ті часи.

У новій книжці "Діана. Справжня історія з її вуст" Ендрю Мортона, якому принцеса дала кілька інтерв'ю для створення цієї біографії, Діана розповідала про свою булімію і про те, як нещасливий шлюб впливав на її ментальне та фізичне здоров'я.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

"Я думаю, що булімія мене пробудила. Раптом я усвідомила, що можу втратити, якщо махну на все рукою, і чи варто це того? Одного вечора мені зателефонувала Керолайн Бартолом'ю і сказала: "Ти розумієш, що, викликаючи блювоту, ти позбавляєш свій організм калію і магнію, і тому провокуєш у себе жахливу депресію ?". Я відповіла: Ні. "Але це очевидно, що ти страждаєш від депресії. Ти комусь про це казала? Я знову сказала: "Ні". "Ти маєш сказати про це лікареві". Я відповіла: "Я не можу". Вона додала: "Ти повинна, даю тобі одну годину зателефонувати своєму лікареві, а якщо ти цього не зробиш, я розповім усьому світу", — такою була одна з розмов принцеси Уельської перш, ніж вона звернулася за допомогою до психолога.

Незабаром Діана розпочала сесію з доктором Морісом Ліпседжем. Він приходив до неї раз на тиждень додому і дуже багато слухав, що говорила Діана. Про їхню першу зустріч вона розповіла наступне:

"Він прийшов, милий і дуже добрий. Він увійшов і запитав: "Скільки разів ви намагалися накласти на себе руки?". Я подумала: "Не віриться, що він таке запитав", а потім почула, як з моїх вуст пролунала відповідь: " Чотири чи п'ять разів". Він ставив мені всілякі запитання, і я була з ним абсолютно відвертою, ми розмовляли кілька годин, і тоді він сказав: "Я приходитиму до вас щотижня на годину і ми просто будемо все обговорювати".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також саме цей лікар вселив у принцесу Уельську думку про те, що з нею все гаразд.

"З вами все добре, річ у вашому чоловікові", — казав психолог. "І коли він це сказав, я подумала: "Можливо, справа не в мені". Він допоміг мені відновити мою самооцінку і дав мені книжки для читання. Я читала їх, і в мене в голові весь час кружляли думки: "Ось так схоже на мене, і це, отже, я не одна така”, – згадувала цей період свого життя Діана.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Лікар пообіцяв Діані, що поборовши бажання позбавлятися від з'їденого вона побачить кардинальні зміни в собі. І принцеса говорила, що це справді була дуже ефективна терапія, яка допомогла їй "ніби народитися заново".

Раніше ми розповідали, через що найбільше нервувала на весіллі з Чарльзом принцеса Діана.

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