Стрес ще той: дизайнерка розповіла, як створювала капелюх для королеви Максими

Протягом багатьох років дизайнерка пошила кілька капелюхів для королівських осіб і згадала особливо складне завдання — створення капелюха з пір'ям для образу королеви Максими на весіллі принца Гійома Люксембурзького з принцесою Стефанією 2012 року.

"Вона хотіла капелюх під назвою "Таємна мрія". Цей капелюх був повністю зроблений з пір'я, яке вимагало певного кольору, щоб відповідати її вбранню", — розповіла дизайнерка журналу Hello!

Максима, тоді відома як принцеса Максима, оскільки це було до того, як її чоловік, король Віллем-Олександр став королем Нідерландів, одягла на весілля золотий топ із пишними рукавами-дзвонами, який на талії переходив у чорну спідницю в комплекті з ременем із золотою брошкою. Однак над дизайном капелюха довелося попрацювати.

Королева Максима на весіллі принца Гійома Люксембурзького з принцесою Стефанією 2012 року / Фото: Getty Images

"У нас було дуже мало часу. Я замовила пір'я і сказала, що воно повинно бути якомога білішими, але пір'я прибуло, і у нього був колір, який насправді був досить сумним. Ми любимо складні завдання, ми знайшли спосіб відбілити перо, щоб надати йому блискучого кольору. Ми почали фарбувати і були щасливі, це спрацювало! Але за одну ніч продукт спалив перо".

Потім у дизайнерки була зустріч із Максимою, де їй розповіли про те, що деякі пір'я були зіпсовані. У результаті пір'я зробили зовсім іншими, але вони вийшли блискучими і дуже красивими, добре пасували до образу. Водій доставив капелюха Максимі і обійшлося без суду і будь-яких скандалів. Після цього королева Максима ще не раз замовляла капелюхи у цієї модистки.

Королева Максима та король Віллем-Олександр на весіллі принца Гійома Люксембурзького з принцесою Стефанією 2012 року / Фото: Getty Images

"Історія була кумедною, тому що королева обрала два капелюхи, один для поганої погоди, а інший для сонячної. І було дуже сонячно. Тим не менш, вона обрала капелюх, який був на погану погоду. Думаю, їй просто сподобався капелюх!", — розповідає дезайнерка, згадуючи про цей непростий досвід.

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