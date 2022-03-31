"Стрибала за одруженими": розсекречений ще один коханець Аліни Кабаєвої

Особисте життя олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку зараз називають коханкою президента Путіна, завжди було огорнуте таємницею.

До того як познайомитися з Володимиром Путіним, Аліна на початку 2000 років, а точніше від 2002 до 2006 роки зустрічалася з капітаном міліції Давидом Муселіані (1969 року народження). А познайомилися вони ще раніше 1998 року. На той час він працював заступником начальника по роботі з особовим складом ОВС "Пресненське" міста Москва і був одружений. Тому про роман Кабаєва намагалася не поширюватися, але, як це часто буває з жінками, сама розсекретила ці стосунки.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Тоді чоловік нібито подарував Аліні дорогий подарунок – автомобіль, і вона хизувалася всім знайомим, що це подарунок від коханого. А це, зрозуміло, викликало цікавість російських податкових органів, які прошерстили рахунки Давида Муселіані, оскільки здавалося дивним, що поліцейський примудрився зробити такий подарунок своїй коханці. Як пізніше з'ясувалося, Аліна купила собі машину сама, просто дуже хотіла розповісти всім гарну історію і для цього вигадала її.

Аліна Кабаєва та Давид Муселіані Фото: kabaeva.org.ru

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Тоді під час розслідування і випливла інформація про те, що Муселіані одружений і має дітей. Пізніше чоловік розлучився, але й їхні стосунки з Кабаєвою зійшли нанівець і пара розлучилася 2006 року, пише gala.fr.

2007 року Аліна вперше з'явилася на публіці з президентом РФ Путіним, хоча знайомі вони були від 2001 року. А про їхній роман заговорили якраз 2006-го ( Путін тоді ще був одружений ). Ймовірно, і розставання з Давидом Муселіані було пов'язане з тим, що в Аліни з'явилося "нове кохання".

Аліна Кабаєва та Володимир Путін / Getty Images

У міжнародній пресі кілька разів повідомлялося, що президент таємно одружився з нею, ні він, ні вона жодного разу ці чутки не прокоментували. Передбачалося, що Кабаєва живе у Швейцарії разом із дітьми, яких народила Путіну. Хоча днями з'явилося повідомлення, що спростовує це. Таким чином, достовірно невідомо, де проживає громадянка Кабаєва.

Аліна Кабаєва / Getty Images

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