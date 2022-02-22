Стримано, але зі смаком: Юлія Тимошенко в образі total black виступила у Верховній Раді

Народна депутатка прийшла до парламенту у скромному аутфіті.

Сьогодні, 22 лютого, Юлія Тимошенко з'явилася на засіданні Верховної Ради у стриманому діловому образі total black. На ній був приталений жакет із коміром цікавого крою і спідниця міді.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Лук нардепка доповнила низьким хвостом із випущеними спереду пасмами, ніжним макіяжем, оптичними окулярами і лаконічними сережками-кільцями.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

А вчора, 21 лютого, Юлія Володимирівна прийшла до парламенту у темній твідовой обтислій сукні з акцентними чорними шкіряними вставками по боках, на руках, комірі і нагрудних кишенях. У цьому вбранні ми раніше вже бачили неодноразово політикиню.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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